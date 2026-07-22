A aliança que parecia forte chegou ao fim: Tatiana, Boris e Ana Luísa entram em conflito

No Big Brother Verão, depois do Especial, Tatiana esclarece com Boris que é normal que as relações e as alianças mudem e esclarece que realmente Vanessa agora faz-lhe mais falta porque está mais próximo dela, mas deu a sua palavra. Ana Luísa afirma que Boris já a desiludiu 2 vezes nestes últimos 2 dias e comenta que o colega não estava na sua lista para quebrar, mas Joana responde que Ana Luísa está na dele. Em simultâneo, Tatiana conta a Sara e Joaquim que a aliança acabou e Sara afirma que Afonso foi o mais inteligente. Joaquim acrescenta que eles quando fizeram a aliança já sabiam que ia acabar. Boris comenta com Nuno que gostava de ter segredos que ficam com ele, mas o seu jogo foi revelado.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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