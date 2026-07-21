A arder! Concorrente é apontado como a maior ameaça do jogo e gera discussão entre os colegas

No Big Brother Verão, Tatiana confidencia a Boris que "o meu amigo não está muito bem". Acrescenta que gosta muito dele, que não lhe vai tocar, mas garante ser imparcial. Tatiana diz que o colega não a procura e mesmo quando o faz, faz com receios. Boris diz que João já está a ir para outro rumo. Depois, Nuno comenta com Afonso que o colega é o jogador mais perigoso pois quer jogar sozinho. Nuno diz que Afonso não quis participar na aliança da Casa da Avó e Afonso explica que não quer o protejam só porque sim e quer que gostem dele pela forma como ele é. Boris junta-se aos colegas.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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