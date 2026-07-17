A arder! Joana pede desculpas e Tatiana mostra-se profundamente magoada: «Tens de ser sincera»

No Big Brother Verão, na Cerca da Casa da Avó, Tatiana tenta perceber com Joana a situação do boato. A concorrente afirma que esperava ter tido mais proteção dos colegas e Joana explica que as pessoas na situação estavam a par de tudo. Tatiana reforça que Joana não a protegeu. As duas falam sobre a origem do boato e Joana remata ao dizer que não percebeu por que é que Tatiana trouxe o tema para a dinâmica. Joana acaba por pedir desculpa por não ter defendido Tatiana e diz que tem de fazer o que acha correto, mas a colega discorda. Tatiana pergunta diretamente à amiga se ela está ou não com ela e Joana diz-lhe que sim. Tatiana informa Joana que isto foi um teste e que ela falhou.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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