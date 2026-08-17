No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins destacam a ausência de Dolores Aveiro como o momento mais comentado do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, considerando-a uma surpresa, pela negativa. Os comentadores lembram que a mãe do futebolista e os irmãos Elma, Katia e Hugo ficaram todos de fora da cerimónia civil em Cascais.
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A ausência que ninguém esperava no casamento de Cristiano e Georgina: «Uma surpresa, pela negativa»
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