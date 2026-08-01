A casa dividiu-se: confronto entre Ana Luísa e Joana instala clima de tensão

No Big Brother Verão, depois do Especial, os concorrentes dividiram-se em opiniões.

Enquanto alguns compreenderam a posição de Ana Luísa, outros mostraram-se mais próximos de Joana, dando origem a várias conversas e trocas de argumentos entre os habitantes da casa.

As imagens exibidas durante o Especial continuam, assim, a alimentar o debate e prometem ter impacto nos próximos dias.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA – 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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