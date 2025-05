A dramática curva de vida de Diogo que até emocionou Cláudio Ramos

No «Dois às 10», Diogo, visivelmente emocionado, relata um episódio de assédio que sofreu. O oncorrente do «Big Brother» descreve o impacto emocional do acontecimento, partilhando os seus sentimentos de vulnerabilidade e desconforto. Diogo explica a dificuldade em falar sobre a experiência e como a guardou consigo por muito tempo, prometendo a si mesmo que não voltaria a acontecer. Saiba mais em TVI Player