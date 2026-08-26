A falta de higiene volta a ser um tema na casa: «Há pessoas que não têm princípios»

No Big Brother Verão, Tatiana alerta para a falta de limpeza na casa de banho. A concorrente atira: «Há pessoas que não têm princípios». O Líder Afonso confessa que não é a primeira vez que vê coisas que não são agradáveis e dá razão à colega, assim como Sara e Ana Luísa.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18