VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

A falta de higiene volta a ser um tema na casa: «Há pessoas que não têm princípios»

No Big Brother Verão, Tatiana alerta para a falta de limpeza na casa de banho. A concorrente atira: «Há pessoas que não têm princípios». O Líder Afonso confessa que não é a primeira vez que vê coisas que não são agradáveis e dá razão à colega, assim como Sara e Ana Luísa.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:16

Há um concorrente que já tem planos para o prémio? Saiba tudo aqui

15:31
06:24

Boris arrasa ex-concorrente: «Maçã podre é ela»

14:23
09:43

João Ventura cansado dos colegas? «Mas eu estou a ficar maluco ou não?»

14:19
07:09

Limites ultrapassados! Sara berra com Vanessa: «Mas tu és tola!?»

12:58
11:27

Vanessa passa-se com Nuno: «Foges com o rabo à seringa»

12:54
11:26

Caos instalado! João Ventura passa-se com os colegas: «O que eu estou a dizer não vos dá jeito»

12:50
Mais Vídeos

Mais Vistos

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Hoje às 09:53
04:48

Sara abandona a sala em lágrimas e Nuno vai atrás. Mas acaba de forma inesperada

Ontem às 22:40

Entrou no Big Brother, apaixonou-se, mas foi "deixado" pela namorada. Agora brilha em projetos da TVI

Ontem às 18:36

Ninguém esperava isto do filho de Maria Botelho Moniz: veja o que pediu à mãe

Ontem às 22:01

Não vai acreditar com quem Sara Jesus foi ter ao Algarve. É uma cara bem conhecida dos realities

Ontem às 12:16
Ver Mais

Notícias

Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

Há 22 min

Cátia Palhinha reaparece com nova profissão. E ninguém estava à espera disto

Há 1h e 56min

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Há 1h e 57min

25 anos depois, encontrámos a primeira vencedora do Big Brother Portugal. E o que faz agora surpreende

Há 3h e 49min

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Hoje às 12:09
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Ainda utiliza hijab? Daniela Ventura surge irreconhecível e com novo estilo após participação no Big Brother 2024

Há 2 min

Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

Há 22 min

Cátia Palhinha reaparece com nova profissão. E ninguém estava à espera disto

Há 1h e 56min

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Há 1h e 57min

25 anos depois, encontrámos a primeira vencedora do Big Brother Portugal. E o que faz agora surpreende

Há 3h e 49min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

Há 22 min

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Há 1h e 57min

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Hoje às 12:09

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Hoje às 10:43

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Hoje às 09:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Pela primeira vez": Marcia Soares surpreende fãs com novidade!

Hoje às 09:28

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

24 ago, 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

24 ago, 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

24 ago, 16:34

Maria Botelho Moniz alvo de crime: "Nunca tomei este produto!"

24 ago, 15:51
Ver Mais Outros Sites