A ferver! João Ventura e Sara pegam-se no almoço dos nomeados: «O que tu queres é canal para aparecer»

No Big Brother Verão, Ana Luísa, Mariana Salgueiro, João Ventura e Sara partilham almoço dos nomeados. No momento, os concorrentes apontaram quem devia ser o expulso. Depois de ter visto o dedo apontado a si, Sara perdeu a calma e “pegou-se” com João Ventura.

Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11

SARA - 761 20 20 16

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