A ferver. Mal entendido acaba em discussão acesa entre Nuno e Raquel

No Big Brother Verão, Mariana Sá, Raquel e Joana interpretaram mal o que foi dito por Joaquim e uma discussão na casa eclodiu. Sara entrou em defesa do colega e Nuno também. Raquel interpretou de forma errada o que o colega disse, e a discussão com Nuno foi inevitável.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16