A ferver! Mariana Sá perde a paciência com Tatiana: «Não tentes entrar comigo nesse campo, que te vai correr mal»

No Big Brother Verão, Miguel atribuiu a Tatiana o símbolo do "Buraco Negro, o que absorve todas as atenções e quando entra numa conversa toda a gente olha". A concorrente elogiou o colega por seguir sempre as suas intuições, sem receio de dar palco a quem quer que seja. No Confessionário, Miguel confessou já ter ignorado a opinião de Tatiana noutras ocasiões. A escolha, no entanto, não agradou a Mariana Sá, que se envolveu numa discussão acesa com Tatiana e chegou a atirar a bandolete da colega para o chão.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16