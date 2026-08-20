«A mal educada és tu»: Tatiana ataca Vanessa e entram em discussão acesa

No Big Brother Verão, Tatiana começa por atribuir a comparação de "mais mal educada" a Sara, mas opta por trocar para Vanessa, graças a uma intervenção da concorrente. Rapidamente, as duas entram em discussão. Veja as reações.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

Acompanhe tudo ao minuto aqui