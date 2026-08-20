«A mal educada és tu»: Tatiana ataca Vanessa e entram em discussão acesa

No Big Brother Verão, Tatiana começa por atribuir a comparação de "mais mal educada" a Sara, mas opta por trocar para Vanessa, graças a uma intervenção da concorrente. Rapidamente, as duas entram em discussão. Veja as reações.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?