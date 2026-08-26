VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«A minha família primeiro» Boris coloca "ponto final" na troca de carícias com Vanessa

No Big Brother Verão, esta manhã, Boris questiona Vanessa que se ela tem a camisola preta dele vestida e ela diz que não. Boris procura pela sua camisola e nada. Depois, Boris apercebe-se que ela tem a sua camisola vestida e a colega tira rapidamente. Já na Cozinha, Vanessa confessa que depois do que aconteceu claramente que a relação deles teve de mudar para se protegerem. Boris mostra-se triste pelo que aconteceu até porque não viu maldade nenhuma nas coisas que fizeram. Vanessa afirma que foi falha deles e Boris confirmou. Durante o Especial, Vanessa chora ao ver as imagens.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

04:15

Boris e Vanessa decidem afastar-se e a concorrente fica a chorar compulsivamente

22:40 Ontem
04:14

Vanessa em lágrimas. E o motivo é a relação com Boris: «Chegar a este ponto...»

22:31 Ontem
01:02

Ao ver imagens com Boris, Vanessa começa a chorar em pleno direto

22:28 Ontem
03:33

Nuno acusa Vanessa de ser falsa e leva resposta: «Como tu...»

22:21 Ontem
02:15

Todos contra um? Tatiana afima sentir-se "sozinha" no programa e gera reações

22:13 Ontem
06:25

Entre gritos e acusações, João Ventura e Tatiana colocam um ponto final na amizade

22:11 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Cátia Palhinha reaparece com nova profissão. E ninguém estava à espera disto

Ontem às 14:17

É das ex-concorrentes mais escaldantes do país. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez

Ontem às 20:23

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Ontem às 14:15

«Ia morrendo» Cláudio Ramos revela susto de saúde relacionado com este ingrediente. E há alertas médicos

Ontem às 18:07

«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris

Ontem às 16:36
Ver Mais

Notícias

É das ex-concorrentes mais escaldantes do país. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez

Ontem às 20:23

Solteiro e focado no ginásio. Afonso Leitão surge com mais músculos em partilha inacreditável

Ontem às 19:18

«Ia morrendo» Cláudio Ramos revela susto de saúde relacionado com este ingrediente. E há alertas médicos

Ontem às 18:07

«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris

Ontem às 16:36

O que é feito de Daniela Ventura? Ex-concorrente dedica-se a novo negócio. E é tudo menos aquilo que se esperava

Ontem às 16:32
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

É das ex-concorrentes mais escaldantes do país. Agora surpreende todos ao anunciar gravidez

Ontem às 20:23

Solteiro e focado no ginásio. Afonso Leitão surge com mais músculos em partilha inacreditável

Ontem às 19:18

«Ia morrendo» Cláudio Ramos revela susto de saúde relacionado com este ingrediente. E há alertas médicos

Ontem às 18:07

O que é feito de Daniela Ventura? Ex-concorrente dedica-se a novo negócio. E é tudo menos aquilo que se esperava

Ontem às 16:32

Ainda utiliza hijab? Daniela Ventura surge irreconhecível e com novo estilo após participação no Big Brother 2024

Ontem às 16:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Mandou-me mensagem»: Joana Rodriguez expõe detalhes da conversa privada com a mulher de Boris

Ontem às 16:36

Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

Ontem às 15:50

Este é o caso que está a chocar o mundo. E Bernardo Sousa já reagiu

Ontem às 14:15

Apaixonou-se por uma das figuras mais famosas de Portugal e o seu segredo chocou todos: 16 anos depois, veja como está esta ex-concorrente

Ontem às 12:09

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Ontem às 10:43
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após ausência, Marcia Soares revela problema de saúde: "Dói mesmo muito"

Ontem às 16:28

"Pela primeira vez": Marcia Soares surpreende fãs com novidade!

Ontem às 09:28

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

24 ago, 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

24 ago, 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

24 ago, 16:34
Ver Mais Outros Sites