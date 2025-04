«A minha vida mudou quando a coloquei nas mãos de Deus!» - Ex-concorrente da «Casa dos Segredos» faz partilha surpreendente

No «Dois às 10», Débora Picoito partilhou a sua experiência com a espiritualidade. A taróloga revelou que adoeceu ao reter informações negativas durante as suas consultas. Através de meditações e mentorias, percebeu a importância de partilhar essas informações, mas de forma filtrada. Cláudio Ramos questionou-a sobre a sua fé e Débora confessou que sempre foi cristã, mas que encontrou no centro espírita uma visão mais abrangente da espiritualidade. Saiba mais em TVI Player