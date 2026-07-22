A nova guerra das Casas começou! Sara celebra mudança e tensão instala-se entre os concorrentes

No Big Brother Verão, depois da troca inesperada de Casas, Sara mostra-se feliz por estar de volta à Casa Principal e reage ao facto de agora serem eles a fazer a Prova Semanal. Na Casa da Avó, Afonso comenta que são mais pessoas que camas, Joana responde que Boris quer dormir na casa da avó e Afonso nega que isso vá acontecer. Já Mariana Sá, abraça Miguel, mas mostra-se preocupada por não ter shampoo e cigarros. Joana repara que há bastante comida no frigorífico e descobre um bolo no forno, que corta para todos. A concorrente sugere lavar a Casa toda pois o ar “está pesado” e Raquel sugere criar um altar com os santos todos e João diz que está a ficar muito irritado.
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18