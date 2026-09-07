VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

A paz durou pouco: Catarina Miranda abre duas frentes e ninguém fica indiferente na casa

No Big Brother All Stars, não há tempo para descanso. Catarina Miranda assumiu duas frentes de combate: o Luís e o David Diamond. Saiba tudo o que se passou.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

04:08

«Qual é a confiança que ela tem comigo?»: Miguel Vicente exalta-se e dispara contra Teresa

21:16
06:36

Miguel Vicente e Teresa envolvem-se em troca de farpas acesa: «Eu não tenho de falar contigo»

21:08
14:49

Prova semanal gera discórdia. Saiba qual foi o valor apostado

20:50
05:13

Tenso! Miguel Vicente avisa Catarina Miranda: «Tu só perdes oportunidades de brilhar(…) tens de levar a vida com calma»

20:25
02:30

«És um tristezinho»: A primeira noite prometia ser tranquila até o confronto aquecer. Saiba o que aconteceu

19:54
06:23

As nomeações não ficam por aqui! Saiba quais foram as escolhas dos concorrentes

19:51
Mais Vídeos

Mais Vistos

Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme

Hoje às 16:11
10:10

Catarina Miranda desabafa sobre fim de relação com Afonso Leitão. E há um pormenor que deixa Jéssica e Helena incrédulas

Hoje às 14:17

Juntos há anos e com dois filhos, eram das famílias mais bonitas dos realities. Agora estarão separados: «Novo capítulo»

Ontem às 11:45

Joana Diniz quebra o silêncio sobre Sónia Jesus e Jéssica Maria: «Só não simpatiza porque...»

Hoje às 15:01

De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

Ontem às 21:59
Ver Mais

Notícias

Não é só dinheiro! Este é o prémio que o vencedor do Big Brother All Stars vai levar para casa. E é diferente de tudo o que já se viu

Há 54 min

Do amor vivido ao drama da separação: Catarina Miranda não esconde nada sobre o fim do namoro com Afonso Leitão. E confessa ter conhecido alguém novo

Hoje às 17:29

Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida

Hoje às 16:44

Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…»

Hoje às 16:22

Quase meio milhão de visualizações em três horas: Este foi o momento que tornou Francisco Monteiro num meme

Hoje às 16:11
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Da jovem Érica à mulher que regressou à TVI: a transformação que não passou despercebida

Hoje às 16:44

Daniela Santos deixa farpa após estreia do Big Brother All Stars: «Podes nascer cinquenta vezes…»

Hoje às 16:22

Inês Morais não entrou, mas cá fora não deixa nada por dizer sobre Miranda: «Pouca credibilidade»

Hoje às 15:54

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira «despede-se dos 48» em biquíni: «A mais gata»

Ontem às 19:37

Ex-concorrente do Big Brother tem confronto na rua e filma tudo: «Ameaçou passar-me o carro por cima»

Ontem às 12:12
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

Ontem às 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

Ontem às 23:03

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

Ontem às 21:41

Sem margem para dúvidas: Já está encontrado o grande vencedor do Big Brother Verão. Veja o momento inédito

5 set, 00:56

Uma presença muito especial: Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata nos braços um do outro. O momento dos bastidores que está a derreter os fãs

5 set, 00:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Ricardo faz denúncia sobre "imbecil": "Bateu no meu carro e fugiu!"

Há 30 min

"Big Brother": Joana Diniz quebra o silêncio sobre tensão entre Sónia Jesus e Jéssica Gomes... e faz revelação!

Há 1h e 30min

O look mais comentado da noite: vestido de Érica Silva na estreia do "Big Brother" esconde história!

Há 2h e 10min

Um espectador especial: Vitó Soares assiste à entrada de Sónia Jesus no "Big Brother"!

Há 2h e 47min

Maria Botelho Moniz junta-se a Cristina Ferreira e prova que esta é a tendência de moda a seguir

Há 3h e 13min
Ver Mais Outros Sites