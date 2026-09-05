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A pista mais engimática de todas! Há uma concorrente do Big Brother All Stars que se assume como «rainha»

No Em Família, revelamos uma pista misteriosa sobre um concorrente que vai entrar no Big Brother All Stars.

O Big Brother All Stars estreia a 6 de setembro na TVI, com Maria Botelho Moniz na apresentação. A edição especial, que assinala os 26 anos do reality show em Portugal, vai reunir sete vencedores de edições anteriores e alguns finalistas, colocando-os numa disputa pelo título de “melhor dos melhores”. O programa terá novas regras, poderes inéditos e dinâmicas diferentes, obrigando os concorrentes a adaptar as suas estratégias apesar da experiência que já têm no formato.

  • Big Brother
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