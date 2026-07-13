VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões No Big Brother Verão, Afonso conquista a liderança e a prova é de chorar a rir. Veja tudo. Big Brother Hoje às 00:27 Adicione a TVI como fonte preferida Últimos vídeos Últimos vídeos 08:30 À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões Hoje às 00:27 04:26 Tatiana partilha opinião: «Isso para mim é baixaria... Desculpem» Hoje às 01:50 06:07 João Ventura indignado com Joaquim: «Ó jovem, tu não estás a perceber» Hoje às 01:40 02:59 Pedro esclarece críticas a Sara: «Falta de coerência» Hoje às 01:30 08:02 Big Brother intervém durante debate e faz aviso aos concorrentes: «Pode ser insultuoso para quem vos está a ver» Hoje às 01:10 09:17 Boris arrasa os colegas por causa do tabaco: «Há malta que não pensa mesmo nos outros» Hoje às 01:00 01:55 Concorrentes recebem pista sobre a prova semanal. Veja todas as reações Hoje às 00:51 02:05 Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem» Hoje às 00:48 09:54 Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem Hoje às 00:47 03:35 Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face Hoje às 00:34 03:53 Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo Hoje às 00:30 02:41 Avó de Sara faz aviso sobre a neta: «Ela é mesmo assim e não vai mudar» Hoje às 00:16 01:59 A chorar baba e ranho. Sara fica inconsolável após a expulsão de Mariana Salgueiro Hoje às 00:11 04:18 Recepção calorosa. João Ventura regressa à casa e os concorrentes "lançam os foguetes" Hoje às 00:10 02:00 Em êxtase: Esta concorrente regressa à casa e a reação é de choque total Hoje às 00:05 01:55 A votação foi renhida mas o desfecho é este. Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão Hoje às 00:03