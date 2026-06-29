À procura do amor? João Ventura abre o coração e faz desabafo

As relações amorosas começaram a ganhar destaque entre os concorrentes do Big Brother Verão. Joana revelou ser a única mulher comprometida da casa e assumiu, entre risos, que pretende desempenhar o papel de cupido ao longo da experiência.

Também Mariana Sá falou um pouco sobre a sua personalidade. A concorrente descreveu-se como muito "brincalhona" e "de toque", mas fez questão de sublinhar que não procura complicações.

Já na Casa da Avó, João Ventura confessou que está solteiro e admitiu que entrou no programa com a esperança de encontrar alguém especial. Durante a conversa com Tatiana, revelou ainda que considera Boris um homem bonito.

Tatiana concordou com a opinião do colega e descreveu Boris como "alto, corpulento e divertido". João Ventura reforçou que não está desesperado para encontrar uma relação, mas reconheceu que gostava de conhecer alguém durante a experiência no Big Brother Verão.