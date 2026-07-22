A pulseira do mau olhado voltou a incendiar a casa: João Ventura fica ofendido e Tatiana atira-se a Ana Luísa

No Big Brother Verão, João entrega a pulseira do mau olhado a Miguel apenas por mal terem relação e por não sentir vontade do colega em conhecê-lo Miguel explica que não sentiu química entre os dois e Ventura interpreta isto como Miguel não tem interesse em conhecê-lo e fica ofendido. Já Ana Luísa, dá a pulseira do mau olhado a Tatiana pois explica que há coisas que não se identifica. Tatiana diz que Ana Luísa nem fez um esforço para a conhecer. Diz ainda que nunca olhou para ela como adversária

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