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A reação hilariante de Francisco Monteiro ao ver Joana Sobral e que deixou Maria Botelho Moniz em choque

Na gala de estreia do Big Brother All Stars, Francisco Monteiro tem uma reação hilariante ao ver Joana Sobral entrar na Casa que até deixou Maria Botelho Moniz em choque.

O Big Brother All Stars reúne antigos concorrentes de diferentes edições dos reality shows da TVI, dando-lhes uma nova oportunidade de regressar à casa mais vigiada do País. Com personalidades marcantes, histórias já conhecidas do público e experiências distintas, não há espaço para plantas e apenas são aceites os melhores dos melhores. Os concorrentes voltam a enfrentar o desafio de viverem juntos, sob vigilância permanente, enquanto disputam o prémio final.

Nesta edição, antigos protagonistas do universo Big Brother e de outros formatos de reality show reencontram-se numa experiência que promete novas alianças, estratégias, conflitos e momentos de emoção. Mais experientes e conhecedores das dinâmicas deste tipo de programas, os concorrentes entram em jogo com diferentes objetivos, mas com uma ambição em comum: chegar o mais longe possível e conquistar a vitória.

O Big Brother All Stars é apresentado por Maria Botelho Moniz e marca o regresso de vários rostos que já fizeram parte da história dos reality shows da TVI.

  • Big Brother
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