A remos para a Final: Veja quem Boris deixou de fora e o problema que surgiu

No Big Brother Verão, o anfitrião sugere que cada concorrente escolha quem quer levar num barco rumo à vitória. Boris faz a sua escolha, apesar de indeciso, mas há quem fique de fora. Além disso, Ana Luísa levanta-se e Sara discorda da sua atitude, o que gerou conversa. Veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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