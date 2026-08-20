A Sara falta «humildade» e Afonso está «desorientado»: Veja como começou o confronto entre Sara e Afonso

No Big Brother Verão, Afonso e Sara têm chocado muito um com o outro. Tudo começou quando o concorrente a acusou de falta de humildade e Sara fez um aviso: calada, não fica. Veja tudo.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?