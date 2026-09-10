VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«A sério que estás a fazer isso?» Veja o que Catarina Miranda fez na cama de Francisco Monteiro

No Big Brother All Stars, Catarina Miranda prepara uma supresa para Francisco Monteiro, na sua cama.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:53

Depois de forte discussão, o inesperado acontece entre Catarina Miranda e Érica

20:36
03:07

A ferver! Miguel Vicente “pega-se com David Diamond: «És raposa velha»

20:23
04:27

Érica arrasa Miranda: «Quem é que quer aquela mulher como companheira? Tira a paciência de um santo»

20:13
03:52

«És uma grande cabra!»: Érica Silva perde a cabeça com Catarina Miranda. E até fala em “chapadonas”

20:10
04:28

Clima explode entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro: «Ele fomenta o ódio»

20:02
01:04

Catarina Miranda perde as estribeiras com Francisco Monteiro: «Enquanto não odiarem o rapaz, tu não descansas!»

20:01
Mais Vídeos

Mais Vistos

Cristina Ferreira celebrou 49 anos. E foi desta forma que João Monteiro assinalou a data nas redes sociais

Hoje às 09:37

Mais que amigos? Sara e Nuno mostram-se mais próximos que nunca e até "houve direito" a beijinho

Hoje às 15:31

A chorar, Catarina Miranda abre a boca sobre Francisco Monteiro: «Liguei-lhe antes de ir para o hotel». E a namorada ouviu tudo

Hoje às 15:32

Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars

Há 2h e 49min

Iury Mellany e Daniel Monteiro rumam ao paraíso em lua de mel. E é um dos destinos mais desejados e luxuosos do mundo

Hoje às 11:49
Ver Mais

Notícias

Bruno Savate lança farpa a Joana Albuquerque e reacende passado entre os dois: «Uns precisam de jogo...»

Há 1h e 31min

Já venceu um reality show e até agora é a favorita do público: Conheça o primeiro ranking de popularidade do BB All Stars

Há 2h e 49min

Há 10 anos, estes segredos deixaram Portugal de boca aberta e um deles tinha a ver com Cristiano Ronaldo. Lembra-se desta edição do Secret Story?

Há 3h e 17min

Brilha no BB All Stars, mas já protagonizou cenas escaldantes num Reality além-fronteiras. E este ex-concorrente foi seu parceiro de aventura

Hoje às 17:00

Confrontado com toda a polémica, Boris revela conversa com Sara: «Dava espaço para outras interpretações»

Hoje às 16:43
Ver Mais Noticias

FORA DA CASA

Bruno Savate lança farpa a Joana Albuquerque e reacende passado entre os dois: «Uns precisam de jogo...»

Há 1h e 31min

Há 10 anos, estes segredos deixaram Portugal de boca aberta e um deles tinha a ver com Cristiano Ronaldo. Lembra-se desta edição do Secret Story?

Há 3h e 17min

Confrontado com toda a polémica, Boris revela conversa com Sara: «Dava espaço para outras interpretações»

Hoje às 16:43

Mais que amigos? Sara e Nuno mostram-se mais próximos que nunca e até "houve direito" a beijinho

Hoje às 15:31

Iury Mellany e Daniel Monteiro rumam ao paraíso em lua de mel. E é um dos destinos mais desejados e luxuosos do mundo

Hoje às 11:49
Ver Mais Fora da Casa

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

8 set, 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

8 set, 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

8 set, 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cristina Ferreira fala sobre a mulher de Boris e faz confissão: «Ficou um bocadinho magoada comigo»

Hoje às 14:48

"Big Brother Verão": Boris Carvalho "chocado" com ex-concorrente!

Hoje às 14:44

Fora do Big Brother Verão, Boris faz descoberta que o deixou «profundamente triste»

Hoje às 12:50

Com companhia única, João Monteiro em momento marcante: "Dias especiais merecem fatos especiais"

Hoje às 12:34

"Rainha": João Monteiro revela foto inédita de Cristina Ferreira!

Hoje às 10:13
Ver Mais Outros Sites