A tampa saltou! Raquel “passa-se” com Boris: «Podias ter dado a tua opinião na minha cara»

No Big Brother Verão, Raquel confrontou Boris depois de ter visto, no Confessionário, imagens em que o colega falava mal pelas costas. Boris tentou desvalorizar a situação, considerando que não disse nada de especial, mas Raquel discordou por completo, chegando mesmo a chamá-lo de machista, uma acusação que o deixou incrédulo.

O episódio não passou despercebido aos restantes concorrentes: João admitiu a Vanessa que aquela postura não estava a beneficiar a imagem de Raquel, enquanto Boris a descreveu como "perigosa", opinião partilhada por Nuno e Sara. Ainda assim, o desentendimento acabou por se resolver na Sala, com Boris e Raquel a pedirem desculpa um ao outro.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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