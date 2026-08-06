A tampa saltou! Raquel “passa-se” com Boris: «Podias ter dado a tua opinião na minha cara»

No Big Brother Verão, Raquel confrontou Boris depois de ter visto, no Confessionário, imagens em que o colega falava mal pelas costas. Boris tentou desvalorizar a situação, considerando que não disse nada de especial, mas Raquel discordou por completo, chegando mesmo a chamá-lo de machista, uma acusação que o deixou incrédulo.
O episódio não passou despercebido aos restantes concorrentes: João admitiu a Vanessa que aquela postura não estava a beneficiar a imagem de Raquel, enquanto Boris a descreveu como "perigosa", opinião partilhada por Nuno e Sara. Ainda assim, o desentendimento acabou por se resolver na Sala, com Boris e Raquel a pedirem desculpa um ao outro.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16