A vingança serve-se fria: Descubra o que Mariana Sá e Sara "tramaram" contra João Ventura

No Cubo, o Big dá início à festa dos excluídos. Em contrapartida, no Confessionário, Mariana e Sara fazem uma proposta ao Big. As concorrentes pedem ao Anfitrião para colocar uma música no Jardim, para elas fazerem uma dança sensual. No Jardim, soa a música e as concorrentes dançam para Miguel e Nuno. No cubo, os concorrentes vão se divertindo. De volta ao Jardim, Nuno supõe que as colegas gastaram dinheiro do prémio.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16