A vingança serve-se fria: Descubra o que Mariana Sá e Sara "tramaram" contra João Ventura

No Cubo, o Big dá início à festa dos excluídos. Em contrapartida, no Confessionário, Mariana e Sara fazem uma proposta ao Big. As concorrentes pedem ao Anfitrião para colocar uma música no Jardim, para elas fazerem uma dança sensual. No Jardim, soa a música e as concorrentes dançam para Miguel e Nuno. No cubo, os concorrentes vão se divertindo. De volta ao Jardim, Nuno supõe que as colegas gastaram dinheiro do prémio.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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