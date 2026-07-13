VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo A votação foi renhida mas o desfecho é este. Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão No Big Brother Verão, Mariana Salgueiro é a terceira concorrente expulsa desta edição. Big Brother Há 1h e 14min Adicione a TVI como fonte preferida Últimos vídeos Últimos vídeos 01:55 A votação foi renhida mas o desfecho é este. Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão Há 1h e 14min 01:55 Concorrentes recebem pista sobre a prova semanal. Veja todas as reações Há 26 min 02:05 Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem» Há 29 min 09:54 Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem Há 30 min 03:35 Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face Há 43 min 03:53 Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo Há 47 min 08:30 À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões Há 50 min 02:41 Avó de Sara faz aviso sobre a neta: «Ela é mesmo assim e não vai mudar» Há 1h e 1min 01:59 A chorar baba e ranho. Sara fica inconsolável após a expulsão de Mariana Salgueiro Há 1h e 6min 04:18 Recepção calorosa. João Ventura regressa à casa e os concorrentes "lançam os foguetes" Há 1h e 7min 02:00 Em êxtase: Esta concorrente regressa à casa e a reação é de choque total Há 1h e 12min 01:06 Preparem as canoas! Os concorrentes vão ter uma prova semanal de peso Há 1h e 33min 01:28 Pai de Raquel defende a filha com "unhas e dentes": «Ninguém lhe vai voltar a levantar a mão» Há 1h e 34min 02:55 Maria Botelho Moniz deixa Raquel a chorar de felicidade no pós curva da vida. Saiba o motivo Há 1h e 36min 06:56 Raquel choca tudo e todos com a sua história de vida: «Tentei salvá-lo (...) batia-me» Há 1h e 38min 02:29 Mariana Sá e Miguel gastam metade do prémio para dormir no quarto secreto. E as reações são explosivas Há 1h e 46min