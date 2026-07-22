Acabou a brincadeira? Sara explode e Joaquim reage de forma inesperada

No Big Brother Verão, depois da atividade “uma boia para ti”, Íris questiona Sara se ficou chateada pelo comentário que fez em relação à sua hipotética atração por Nuno e a colega responde que apenas se defendeu. Joaquim procura defender a amiga ao dizer que é apenas amizade. Momentos depois, Joaquim questiona Sara se não quer que brinque mais com o assunto e Sara responde que "quando são dinâmicas tem de se defender" e acrescenta já não estar a gostar que outras pessoas peguem nessas brincadeiras para lhe atribuírem coisas nas dinâmicas. Joaquim aconselha Sara a mentir a dizer que tem alguém especial fora da Casa.

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JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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