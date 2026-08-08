«Achas que eu dei aquilo à Tatiana por jogo?»: Ana Luísa apoia Ventura após decisão polémica

No Big Brother Verão, Ventura procura a opinião de Ana Luísa relativamente à atribuição que fez ontem à Tatiana.

Ana Luísa confessa que percebeu a atribuição, mas tem noção que é algo que baralha a cabeça de todos. No entanto, a concorrente deixa claro que acredita em Ventura, porque ele sabe o que está a fazer. Além disso, Ana Luísa acrescenta que Tatiana vai sempre preferir a Sara em prol dele, por isso, já que ele não tem ninguém que o vá defender primeiro em prol de ninguém, deve fazer o que bem lhe apetecer.

Por sua vez, Ventura admite que só fez o que estava a sentir e não foi jogo, de todo.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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