«Acho que deves sair»: comentário inesperado deixa concorrente visivelmente incomodada

No Big Brother Verão, o almoço dos nomeados voltou a aquecer quando Ana Luísa deu a sua opinião sobre Joana, deixando claro que não se identifica com a postura da concorrente dentro da casa.

Apesar de admitir que gosta de assistir a momentos de tensão, Ana Luísa afirma que, para si, "berrar e discutir só porque sim" não acrescenta nada ao jogo. Joana não deixou as críticas sem resposta e garantiu que continuará a levantar a voz sempre que sentir necessidade.

No fim do almoço, a pedido do Big Brother, Ana Luísa foi ainda mais longe e confessou que, se dependesse de si, seria Joana a abandonar o programa, admitindo que a vê como uma jogadora que, a longo prazo, a irá "incomodar e irritar".

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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