Acusada de falta de humildade, Sara exalta-se com Afonso e os ânimos aqueceram

No Big Brother Verão, Vanessa atribui a Sara a dificuldade em ouvir os outros.
Sara confessa que não gosta de ouvir críticas, mas depende sempre do tom. Afonso comenta e acha que a colega não é muito humilde, inclusive. O concorrente acha que Sara tem uma postura além da teimosia e não gosta de ouvi-la assumir que vai chegar à final. Veja as reações.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?