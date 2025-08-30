No «Dois às 10», Adriano Silva Martins esclareceu os rumores que Catarina Miranda levantou sobre uma alegada proximidade com João Moura Caetano. O comentador foi direto e negou qualquer relação entre os dois, contrariando a versão que a concorrente deixou no ar.
Adriano Silva Martins revela: «A Catarina Miranda e o João Moura Caetano...»
- Hoje às 11:13
03:38
05:00
«Tu és gasta (...) és uma fraude! Quando eu levantar o prémio...»: Viriato 'ataca' Miranda e acredita que é o vencedor
Há 24 min
01:41
«Estás a chamar-me de javarda?»: Catarina Miranda reage a palavras de Viriato
Há 37 min
01:06
«Eu sei que tu queres que eu seja a...»: Miranda não esconde o que quer de Afonso
Há 48 min
04:58
Reviravolta! Catarina Miranda e Afonso Leitão caem em armadilha de Bruna e Jéssica Vieira
Há 1h e 34min
06:31
Miranda e Afonso entram em negociações com Viriato Quintela para sabotar colegas
Há 1h e 51min
03:46
«Vou dormir a casa de quem?»: Afonso Leitão levanta dúvidas sobre o futuro com Catarina Miranda
Há 2h e 4min
07:18
Catarina Miranda e Afonso Leitão em modo ‘Tudo ou Nada’ entram em negociações com Bruna
Há 2h e 10min
05:12
Brincadeira acaba mal… Catarina Miranda e Afonso Leitão tentam sabotar gelado de Viriato Quintela e tudo corre ao lado
Há 3h e 26min
11:02
Estratégia arriscada? Catarina Miranda e Afonso Leitão unem forças e mudam tudo na dinâmica dos gelados
Há 3h e 28min
07:24
Futuro a dois? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam planos após o Big Brother Verão
Hoje às 12:17
06:30
Em lágrimas, Ana Duarte fala da filha: «Se soubesse, tinha saído mais cedo»
Hoje às 12:16
06:58
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
Hoje às 12:07
05:04
Ana Duarte recorda processo de divórcio: «Foi muito complicado»
Hoje às 12:02
10:01
Viriato Quintela apaixonou-se dentro da casa? O concorrente deixou tudo em 'pratos limpos'
Hoje às 11:52
02:19
Vai haver pedido de namoro? Catarina Miranda sonha futuro com Afonso Leitão
Hoje às 11:40
03:38
Ana Duarte recorda dia difícil dentro do Big Brother Verão: «A minha filha tinha ido para o hospital»
Hoje às 11:30
05:26
Confiança no topo! Viriato Quintela garante: «Está escrito nas estrelas que este reality vou ganhá-lo eu»
Hoje às 11:30
03:54
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
Hoje às 11:16
03:35
«Fizeram-me muito mal»: Catarina Miranda fala sobre o passado com outros concorrentes
Hoje às 11:05
02:45
Ambiente volta a azedar: Jéssica Vieira sente-se excluída e clima aquece com comentário sobre Catarina Miranda
Hoje às 10:53
06:10
Afonso Leitão é tomado pela inveja logo pela manhã
Hoje às 10:33
01:47
Catarina Miranda dá o “bom dia” mais inesperado a Afonso Leitão. E envolve beijos
Hoje às 10:21
01:38
Bruna começa o dia cheia de energia e dança sem parar
Hoje às 10:13
04:25
Emoção à flor da pele: Jéssica Vieira em pranto com presente carregado de significado
Hoje às 08:38
06:42
Afonso Leitão comove-se com presente da família: «Os meus meninos»
Hoje às 08:37
06:52
Catarina Miranda recebe um presente da família... e o cheiro diz tudo
Hoje às 08:36
05:31
Viriato Quintela fica lavado em lágrimas com presente ligado ao pai
Hoje às 08:35
02:50
Presente inesperado com frase icónica emociona Bruna e arranca-lhe um sorriso
Hoje às 08:33
27:00
«É Natal na Malveira»: Emoção toma conta da casa com surpresas das famílias
Hoje às 08:12
08:07
Descubra quem são os nomeados da próxima semana
Hoje às 00:49
02:34
Ana Duarte entra em estúdio e corre para os braços da mãe de Viriato
Hoje às 00:48
02:48
Está conquistado o tão desejado passaporte: este é o primeiro finalista do BB Verão
Hoje às 00:32
07:33
Disputa renhida: Bruna bate Catarina e Viriato e torna-se líder
Hoje às 00:19
01:41
Promovido a futuro genro? Mãe de Ana faz confissão: «Amo o Viriato»
Hoje às 00:17
04:17
Lágrimas e fortes abraços: Ana Duarte foi a concorrente expulsa e estas foram as reações da casa
Hoje às 00:08
03:11
Risos. Eis os melhores momentos da semana na casa do Big Brother Verão
Ontem às 23:58
04:38
Entre lágrimas e risos: Após a Curva da Vida, Jéssica Vieira reencontra a mãe, que faz um pedido à filha
Ontem às 23:39
02:26
Declaração poderosa: mãe de Jéssica fala sobre a filha em conversa com Maria Botelho Moniz
Ontem às 23:39
04:25
Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»
Ontem às 23:34
07:02
Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»
Ontem às 23:32
04:37
A pergunta inesperada de Afonso Leitão à mãe perante surpresa: e não envolve Catarina Miranda
Ontem às 23:19
04:54
Confronto em direto: Miranda não deixa nada por dizer à «turma da Mónica»
Ontem às 23:15
01:22
Já conhecemos o primeiro concorrente salvo da noite. E este foi o resultado
Ontem às 23:05
03:46
«Tenho muito orgulho em ti»: Yara Rossi, filha de Bruna, deixa-a entre lágrimas e soluços
Ontem às 22:50
03:20
Atira o Dardo: Miranda e Viriato garantem lugar na corrida pela liderança
Ontem às 22:44
04:34
Abraço cheio de lágrimas: Viriato vive reencontro inesquecível
Ontem às 22:39
04:36
Ligação intensa: Viriato fala da relação próxima com Ana
Ontem às 22:32
04:27
Revelação inesperada: avó de Miranda confidencia jantar com família de Afonso
Ontem às 22:28
03:47
Afonso quebra o silêncio: «Nunca me senti usado, mas tentam usar o meu nome»
Ontem às 22:20
04:57
Bruna arrasa na prova de paladar e conquista acesso à liderança
Ontem às 22:14
06:03
«Era este o abraço que precisava»: De venda nos olhos, Ana Duarte recebe visita de alguém muito especial
Ontem às 22:06
05:23
Discussão explode: Miranda acusa Ana de não ser amiga e leva resposta
Ontem às 22:01
02:44
Como nunca as viu Jéssica e Miranda em confronto: «És uma frustrada e descarregas as tuas frustrações em mim»
Ontem às 21:51
04:58
Viriato Quintela sente-se gozado pela restante "Turma da Mónica"? O concorrente responde a Maria Botelho Moniz
Ontem às 21:48
01:32
«Não me interessa (...) com a Jéssica»: Gala começa quente com confronto entre o ex-casal
Ontem às 21:42
01:03
Inédito: Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho em direto
Ontem às 21:34
01:21
Há futuro entre Miranda e Afonso? A conversa mais esclarecedora: «Há-de aparecer essa pessoa»
Ontem às 19:29
01:41
«Foi escusado»: Jéssica critica reação de Miranda ao noivado de João Moura Caetano e Luíza Abreu
Ontem às 18:23
03:30
Nova tentativa de beijo! Miranda não desiste de Afonso: «És muito esperta, mas andas a pé»
Ontem às 18:11
00:57
'À prova de strip'! Miranda volta a tentar seduzir Afonso e este veste 'colete de forças'
Ontem às 18:00