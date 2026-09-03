Afinal, Boris tinha muito para dizer: veja as palavras surpreendentes sobre os finalistas

No Big Brother Verão, se por vezes Boris é acusado de não se justificar ou falar o suficiente, o concorrente surpreende tudo e todos com uma descrição elaborada sobre cada um dos seus parceiros até à Final. A pedido do anfitrião, o Finalista atribui um cognome a cada um e as justificações são surpreendentes. Veja o momento.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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