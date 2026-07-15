No “Dois às 10”, recordamos uma das histórias de amor que nasceu no “Big Brother 2020”. Daniel Guerreiro e Soraia Moreira continuam juntos, estão noivos e, quatro anos depois do pedido de casamento, o ex-concorrente faz um um balanço do caminho que têm percorrido lado a lado. Além disso, Daniel revela os planos para o futuro do casal, fala sobre a tão aguardada subida ao altar e partilha os sonhos que ainda querem concretizar juntos.
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Sobre este vídeo
Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde
- Dois às 10
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Afinal, o que faz Soraia Moreira no estrangeiro? Daniel Guerreiro responde
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