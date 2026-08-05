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Afinal, quem é o lobo em pele de cordeiro? Raquel tem resposta na ponta da língua

No Big Brother Verão, Tatiana mostra-se como nunca a viu numa dinâmica dada pelo 'Big': «A cobra veio para destilar veneno. Preparem-se!». Ao questionar Raquel, a concorrente responde quem é o lobo em pele de cordeiro da casa.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10 

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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