Afinal, quem é o lobo em pele de cordeiro? Raquel tem resposta na ponta da língua

No Big Brother Verão, Tatiana mostra-se como nunca a viu numa dinâmica dada pelo 'Big': «A cobra veio para destilar veneno. Preparem-se!». Ao questionar Raquel, a concorrente responde quem é o lobo em pele de cordeiro da casa.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16