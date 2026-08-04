Afinal quem lavou a loiça? Após clima de tensão, uns cantam e outros arrumam

No Big Brother Verão, depois da discussão sobre as tarefas da casa terminar, Sara optou por permanecer sentada no sofá, onde continuou a cantar, mesmo depois de ter sido confrontada por Ventura.

Entretanto, na cozinha, foram Tatiana, Afonso e Miguel que assumiram o trabalho, tratando da louça e da arrumação após a refeição. A atitude da concorrente não passou despercebida e acabou por reforçar as críticas por parte dos colegas.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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