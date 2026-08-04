Afinal quem lavou a loiça? Após clima de tensão, uns cantam e outros arrumam

No Big Brother Verão, depois da discussão sobre as tarefas da casa terminar, Sara optou por permanecer sentada no sofá, onde continuou a cantar, mesmo depois de ter sido confrontada por Ventura.
Entretanto, na cozinha, foram Tatiana, Afonso e Miguel que assumiram o trabalho, tratando da louça e da arrumação após a refeição. A atitude da concorrente não passou despercebida e acabou por reforçar as críticas por parte dos colegas.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16