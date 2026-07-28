No «Dois às 10», a reação inesperada de Cristina Ferreira à revelação de Catarina sobre a escolha de um parceiro: «Eu gosto de um homem que trate bem a mãe».
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Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»
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