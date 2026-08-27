Afonso acusa Sara de desleixo: «Acho que é uma questão de bom senso»

No Big Brother Verão, Sara volta a ser acusada por Afonso de não ajudar o suficiente nas tarefas da casa. Sara garante que faz aquilo que lhe compete, mas Afonso discorda, uma vez que a colega não cumpre sequer o essencial. Aliás, na opinião do concorrente, «é uma questão de bom senso». O momento gerou discussão, veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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