Afonso acusa Tatiana de já lhe ter desejado azar: «Agora não te dá tanto jeito»

Afonso procurou esclarecer com Tatiana alguns dos sentimentos que ficaram depois da sua salvação. O concorrente revelou já ter sentido que a colega lhe desejou azar, mas acredita que, agora que foi salvo, Tatiana tem interesse em estar mais próxima dele.

Vestida de gata preta, numa clara alusão ao azar, Tatiana rejeitou as acusações e garantiu que sempre quis o bem de Afonso. A concorrente explicou ainda que a sua verdadeira opinião está nos confessionários.

Durante a conversa, Tatiana recordou também um momento que não esqueceu: Afonso foi o único concorrente que não lhe deu um abraço depois de ter sido salvo.

Afonso decidiu explicar o motivo e esclareceu que, na Zona de Perigo, apenas lhe deu a mão porque Miguel o fez primeiro e porque considerou que aquele era um momento decisivo.

