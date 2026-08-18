VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Afonso acusa Tatiana de já lhe ter desejado azar: «Agora não te dá tanto jeito»

Afonso procurou esclarecer com Tatiana alguns dos sentimentos que ficaram depois da sua salvação. O concorrente revelou já ter sentido que a colega lhe desejou azar, mas acredita que, agora que foi salvo, Tatiana tem interesse em estar mais próxima dele.

Vestida de gata preta, numa clara alusão ao azar, Tatiana rejeitou as acusações e garantiu que sempre quis o bem de Afonso. A concorrente explicou ainda que a sua verdadeira opinião está nos confessionários.

Durante a conversa, Tatiana recordou também um momento que não esqueceu: Afonso foi o único concorrente que não lhe deu um abraço depois de ter sido salvo.

Afonso decidiu explicar o motivo e esclareceu que, na Zona de Perigo, apenas lhe deu a mão porque Miguel o fez primeiro e porque considerou que aquele era um momento decisivo.
 

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

06:32

Magoada, Raquel desabafa com Nuno e não contém as lágrimas: «Cada vez fico pior»

22:52
02:20

A ferver! Tatiana passa-se com Sara: «Não gosto desse tipo de conversas»

22:44
07:34

Má-língua nos cantos: Casa ao rubro após Especial. Veja todas as reações

22:44
01:05

Após Especial, Raquel fecha-se na casa de banho em pranto

22:40
00:38

Maria Botelho Moniz interrompe despedida e dirige-se a Raquel: «Esses olhinhos não mentem»

22:35
03:34

Sara, Nuno, Ventura e Afonso frente a frente: «Nada disto é verdade (…) sem pés nem cabeça»

22:32
Mais Vídeos

Mais Vistos

Fez história ao vencer duas vezes um Reality. Agora choca ao ser encontrado morto

Hoje às 18:42

Cláudio Ramos partilha fotografia que poucos esperavam ver e recebe mensagens de Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz

Hoje às 12:08

Internet “vai abaixo” com novo vídeo do filho de Maria Botelho Moniz: «É fora do normal»

Hoje às 17:41

Cristina Ferreira chocada com «a maior surpresa» do casamento de Ronaldo: «Nenhum de nós é parvo»

Ontem às 19:27

Lembra-se do maior playboy do Secret Story? Encontrou o amor fora da casa e reaparece agora em família

Hoje às 18:23
Ver Mais

Notícias

Surpresa! Cristina Ferreira faz revelação enigmática: «Amanhã...»

Há 2h e 12min

Fez história ao vencer duas vezes um Reality. Agora choca ao ser encontrado morto

Hoje às 18:42

Lembra-se do maior playboy do Secret Story? Encontrou o amor fora da casa e reaparece agora em família

Hoje às 18:23

Internet “vai abaixo” com novo vídeo do filho de Maria Botelho Moniz: «É fora do normal»

Hoje às 17:41

Surpreendente! Entre na mansão de sonho de Liliana Filipa: «O nosso palácio»

Hoje às 17:07
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Surpresa! Cristina Ferreira faz revelação enigmática: «Amanhã...»

Há 2h e 12min

Fez história ao vencer duas vezes um Reality. Agora choca ao ser encontrado morto

Hoje às 18:42

Lembra-se do maior playboy do Secret Story? Encontrou o amor fora da casa e reaparece agora em família

Hoje às 18:23

Internet “vai abaixo” com novo vídeo do filho de Maria Botelho Moniz: «É fora do normal»

Hoje às 17:41

Surpreendente! Entre na mansão de sonho de Liliana Filipa: «O nosso palácio»

Hoje às 17:07
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

06:18

Momento de emoção interrompe nomeações e Nuno abre o coração: «Hoje é um dia difícil...»

Ontem às 00:51
03:00

Tatiana é nomeada pelo líder mas tudo pode mudar. Descubra o que esconde a concha

Ontem às 00:29
01:40

Pai de Vanessa reage ao segredo que a filha lhe escondeu durante anos e ninguém fica indiferente: «Quis passar por isso sozinha...»

16 ago, 23:43
03:53

Maria Botelho Moniz conforta Vanessa com palavras que a deixam em lágrimas: «Transforma tudo em algo positivo»

16 ago, 23:42
07:28

Duas gravidezes, segredos e um passado doloroso: Vanessa abre o coração na curva da vida

16 ago, 23:39
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Segundo filho a caminho? Joana Diniz faz revelação que envolve a pequena Valentina!

Hoje às 18:21

Surpresa: Francisco Monteiro despede-se do "Big Brother Verão"!

Hoje às 17:54

Joana Diniz abre exceção... e fala sobre relação: "A sorte bateu-me à porta"

Hoje às 17:46

De David Diamond a Marcia Soares: Daniela Santos faz confissão sobre "Big Brother All Stars"!

Hoje às 17:13

A caminho do "Big Brother All Stars"? Daniela Santos revela se é uma hipótese!

Hoje às 16:57
Ver Mais Outros Sites