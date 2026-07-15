Afonso “aponta o dedo” a concorrente: «Tem muitos holofotes em cima dela (…) Tirava-a daqui»

No Big Brother Verão, Afonso decide não escolher Tatiana para levar para uma ilha deserta, justificando que ela "ocupa muito espaço" e que acabaria por lhe roubar foco e brilho próprio. Tatiana, por sua vez, elogia a decisão e a forma sincera como ele a explicou.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16