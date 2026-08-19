Afonso arrasa Sara e discussão sobe de tom: «É muito arrogante»

No Especial do Big Brother Verão, o clima ficou tenso entre Afonso, líder esta semana, e Sara, que não gostou nada de o ouvir acusá-la de não ser humilde. Sara perde a paciência com as acusações de Afonso, que afirmou que a colega é arrogante, e o conflito sobe de tom.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?