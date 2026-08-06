Afonso arrasa Sara: «Falas mais alto para aparecer»

No Big Brother Verão, Sara atribuiu a Vanessa o símbolo de "Mercúrio, o mais rápido, que raciocina depressa e tem sempre resposta para tudo", justificando a escolha com a tendência da colega para falar mesmo sem ter algo relevante a dizer. Afonso concordou, considerando que Vanessa "fala bem", mas aproveitou para criticar quem fala apenas para se destacar, apontando Tatiana como exemplo.
A conversa rapidamente descambou numa troca de farpas entre os dois. Quando Sara interveio, Afonso voltou-se contra ela, acusando-a de levantar a voz apenas para chamar a atenção, e foi mais longe, insinuando que a colega se teria envolvido com ele numa altura em que tinha uma troca para atribuir.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16