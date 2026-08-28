Afonso decide não ficar calado: «Desde o início que tem a mesma postura»

No Big Brother Verão, Afonso acha que Sara tem um bom método de trabalho, mas demora demasiado tempo a colaborar e a perceber onde é que é preciso ajudar. Sara frisa que cumpre a sua tarefa, mas se lhe pedirem ajuda, ajuda. A concorrente defende-se das críticas, afirmando que cuida da lavandaria e que ninguém lhe pede ajuda nas restantes tarefas. Ana Luísa critica a desorganização das toalhas. Veja o momento.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18