VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Afonso decide não ficar calado: «Desde o início que tem a mesma postura»

No Big Brother Verão, Afonso acha que Sara tem um bom método de trabalho, mas demora demasiado tempo a colaborar e a perceber onde é que é preciso ajudar. Sara frisa que cumpre a sua tarefa, mas se lhe pedirem ajuda, ajuda. A concorrente defende-se das críticas, afirmando que cuida da lavandaria e que ninguém lhe pede ajuda nas restantes tarefas. Ana Luísa critica a desorganização das toalhas. Veja o momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:06

«Tenho muita sorte…»: Ventura emociona-se e faz confissão de coração aberto

18:31
05:27

Tudo corria bem no barco rumo à Final… até Ana Luísa “meter água” e dar origem a uma nova discussão

18:25
02:08

O Big Brother surpreende os concorrentes. Veja o que aconteceu

16:16
02:46

«Foi para aparecer»: Afonso comenta Vanessa ter abandonado o almoço dos nomeados

15:08
06:29

Aliança está de volta? Depois de Vanessa abandonar o almoço, os nomeados brindam e acabam emocionados

14:50
04:31

Vanessa não permite uma aproximação de Tatiana e revela: «Nunca quis confianças»

14:39
Mais Vídeos

Mais Vistos

03:31

Boris revela o que nunca disse na cara de Vanessa e todos ficam de queixo caído

Hoje às 11:19

Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos

Ontem às 10:05
03:20

Sara não aceita a defesa de Nuno para com Tatiana: «Não me atires areia para os olhos»

Hoje às 12:48

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Hoje às 10:25

Casaram há 10 anos, mas tiveram de o esconder no Secret Story. Hoje mostram vídeo inédito do casamento

Ontem às 12:55
Ver Mais

Notícias

O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina

Há 56 min

Astro do futebol espera o quarto filho e este conhecido cantor não fica indiferente à gravidez do momento

Há 1h e 32min

É mulher de uma das figuras mais conhecidas do País. Mas ninguém imagina a profissão que ela tem

Há 2h e 27min

Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

Há 3h e 10min

A aparência deu que falar no último reality em que participou. Hoje, passa por transformação surreal e soma elogios

Hoje às 11:04
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Astro do futebol espera o quarto filho e este conhecido cantor não fica indiferente à gravidez do momento

Há 1h e 32min

É mulher de uma das figuras mais conhecidas do País. Mas ninguém imagina a profissão que ela tem

Há 2h e 27min

Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

Há 3h e 10min

A aparência deu que falar no último reality em que participou. Hoje, passa por transformação surreal e soma elogios

Hoje às 11:04

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Hoje às 10:25
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

Há 3h e 10min

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

Hoje às 10:25

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

Ontem às 17:00

Foram o casal mais polémico da história dos reality shows. O amor venceu e estão mais apaixonados que nunca: «Somos abençoados»

Ontem às 15:47

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão surpreende com casa nova. Todos os detalhes aqui

Ontem às 11:10
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Sónia Jesus revela como conseguiu perdoar Vitó

Hoje às 12:09

Desapareceu depois de vencer o "Big Brother": agora mostramos o que é feito dele e como está irreconhecível!

Ontem às 17:07

De repente, tudo mudou: ex-concorrente do "Big Brother" e estrela do OnlyFans anuncia novidade que ninguém esperava

Ontem às 12:15

Ao lado da namorada, Francisco Monteiro pergunta: "Como é que sou tão sortudo?"

Ontem às 08:27

Após ausência, Marcia Soares revela problema de saúde: "Dói mesmo muito"

26 ago, 16:28
Ver Mais Outros Sites