Afonso escolhe Boris e Ana Luísa como aliados e deixa Ventura de fora! Veja as reações

Ventura não é escolhido por Afonso como aliado. O concorrente opta por Boris e Ana Luísa, deixando Ventura de fora. Perante a decisão, Ventura garante que tem de aceitar a escolha.

Afonso justifica a decisão com o facto de considerar que tanto Boris como Ana Luísa têm mais dificuldade em nomear na sala. Nuno, no entanto, considera a explicação «fraca».

Sara analisa ainda a situação de Boris e considera que a escolha pode ser vantajosa para o concorrente, uma vez que ninguém o nomeia por não saberem quem escolheu durante as nomeações.