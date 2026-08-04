Afonso está ou não a exagerar com a nomeação de Sara? Colegas não perdoam: «Coitado, não tem jogo»

No Big Brother Verão, a reação de Afonso à nomeação de Sara não passou despercebida e o concorrente fez questão de provar que se sentiu incomodado. A maioria dos colegas não concorda com a reação de Afonso e há mesmo quem diga que o concorrente não tem jogo.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16