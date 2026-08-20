Afonso inconsolável: «Vim aqui melhorar a minha vida e a minha família vê-me a pôr uma rapariga a chorar»

No Big Brother Verão, Afonso desabafa com Ventura e Ana Luísa sobre estar magoado por ter deixado Sara a chorar. Partilha que não se sente ouvido nem levado a sério. Não contém as lágrimas e desaba a chorar por pensar no que a família pode estar a passar. Ao falar do pai e da avó, Afonso chora ainda mais e relembra que na Casa da Avó só têm os quatro canais.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?