Afonso já não esconde nada e admite que anseia pela saída de Sara e Tatiana

No Big Brother Verão, Afonso passa por Sara, Nuno e Tatiana e leva as mãos à cabeça. Sara chama ao encontro “reunião de comitiva”, que é o mesmo que eles fazem, segundo ela. Afonso responde e começa mais uma picardia entre eles.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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