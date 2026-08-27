Afonso já não esconde nada e admite que anseia pela saída de Sara e Tatiana

No Big Brother Verão, Afonso passa por Sara, Nuno e Tatiana e leva as mãos à cabeça. Sara chama ao encontro “reunião de comitiva”, que é o mesmo que eles fazem, segundo ela. Afonso responde e começa mais uma picardia entre eles.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18