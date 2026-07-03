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Afonso Leitão admite medos: “Tinha muito receio do que as pessoas iam pensar”

No “Dois às 10”, recebemos Afonso Leitão para uma conversa sobre tudo o que mudou desde a sua participação no “Secret Story – Desafio Final”. 

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