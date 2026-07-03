Afonso Leitão recorda postura do passado: “Eu nem sabia o que estava a fazer”

No “Dois às 10”, recebemos Afonso Leitão para uma conversa sobre tudo o que mudou desde a sua participação no “Secret Story – Desafio Final”. O ex-concorrente faz um balanço da experiência, fala do impacto da exposição mediática e aborda a polémica com Catarina Miranda, marcada por acusações públicas e pelo fim do namoro.