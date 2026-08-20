Afonso não gostou da comparação de Ana Luísa, já Tatiana fez questão de lhe dar razão

No Big Brother Verão, durante a atividade, Ana Luísa atribui a sua comparação a Afonso, justificando que acha que o concorrente é menos notado que ela na casa.
Ventura discorda e Afonso mostra-se incomodado, mas rapidamente Ana Luísa reforça que só está a falar em contexto de "jogo"; porque a pessoa que ele é em nada está em causa. Enquanto Afonso partilha o que sentiu relativamente ao comentário da colega, Tatiana vai murmurando com Sara. Por fim, Tatiana decide intervir para "defender" Ana Luísa e registar que concorda com ela. Veja o desenrolar desta conversa.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?