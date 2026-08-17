Afonso não segura as lágrimas e protagoniza momento emocionante

No Big Brother Verão, durante a atividade “Sorte ou Azar”, é a vez de Afonso dar a sua opinião.
Com a voz trémula, Afonso surpreende ao colocar Ventura na posição de “Sorte”. O concorrente explica que apesar de Ventura não ser a sua prioridade neste jogo, é alguém que valoriza e que tem em grande consideração. Emocionado, o concorrente deseja-lhe o melhor para este percurso e fora dele. Ventura também se mostra visivelmente emocionado.
Recorde o que aconteceu na gala:
A gala de domingo ficou marcada por tensão, polémica e grandes reviravoltas. Vanessa e Tatiana protagonizaram um confronto aceso, com Afonso e Miguel a juntarem-se às críticas à concorrente. Miguel e Ana Luísa ficaram nos últimos lugares do pódio, mas foi Miguel quem acabou por ser expulso.
Vanessa emocionou e surpreendeu com uma curva da vida marcada por segredos e revelações chocantes. Já Afonso perdeu o passaporte para a final, mas assumiu a liderança da casa e nomeou diretamente Tatiana. As restantes nomeações tiveram um formato diferente: cada concorrente teve um voto livre e escolheu entre os dois colegas apresentados na caixa.